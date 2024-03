Pimec veu "falta de coordinació global" en els ajuts contra la sequera i reclama agilitzar-los

BARCELONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Pimec veu "falta de coordinació global dels ajuts" contra la sequera i ha reclamat agilitzar-los, en un comunicat d'aquest divendres.

Ha criticat que "encara no s'han obert" les convocatòries per al turisme, el sector primari i el comercial i ha assenyalat retards en les modificacions no substancials del Pla de sequera.

També ha sostingut que hi ha diversos sectors que queden fora d'aquestes eines, entre els quals ha enumerat la planta i la flor en el sector primari i les bugaderies en els serveis.