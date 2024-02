Pimec veu un "estancament de la reducció de l'atur" i més problemes estructurals

BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha alertat aquest divendres d'"un estancament de la reducció de l'atur" a Catalunya i de l'agreujament de problemes que considera estructurals.

En una roda de premsa per valorar les xifres de l'atur registrades al gener pel Ministeri de Treball i Economia Social, el secretari general de la patronal, Josep Ginesta, ha dit que "l'increment de la contractació indefinida, que no tota és estable i molta és intermitent, no pot fer perdre de vista el comportament estacional de l'economia i el fet que es tingui el triple d'atur que els països competitius".

Per això, ha demanat treballar per revertir aquesta estacionalitat i els problemes estructurals, "deixant enrere els miratges" i impulsant polítiques que promoguin l'activitat econòmica i els sectors tractors i estratègics, informa la patronal en un comunicat.

El secretari general de Pimec ha dit que l'atur registrat a Catalunya se situa en un total de 347.071 desocupats i que s'han formalitzat 195.293 contractes laborals, dels quals el 42,52% són indefinits i el 57,48% temporals.

Quant a la contractació, ha constatat que augmenta un 21,33% respecte al mes anterior i un 5,07% en comparació amb el 2022.

Ginesta ha explicat que l'increment de l'atur es produeix fonamentalment en els serveis i a Barcelona, i també ha destacat el comportament positiu de la indústria en termes interanuals.

Així mateix, ha dit que s'ha experimentat un increment dels demandants d'ocupació, entre els quals figuren els contractes fixos-discontinus, amb un augment del 2,4% en termes interanuals, dades que juntament amb la pèrdua d'afiliació, "constaten l'estancament".

PERSPECTIVA DE GÈNERE

La directora de l'Àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, ha analitzat les dades segons la perspectiva de gènere i ha apuntat que l'increment de l'atur és similar en termes relatius respecte al desembre del 2023.

Hi ha 198.268 dones en situació d'atur, un 1,03% més respecte al mes anterior, i 148.803 homes, un 1,14% més que al desembre, mentre que el comportament de l'atur entre els joves és menys favorable que el conjunt de la població, amb un increment intermensual i anual del 7,3% i el 5,3% respectivament, que situa 22.104 persones de menys de 25 anys en situació d'atur.