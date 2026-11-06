Pimec veu els serveis mínims de Catalunya "extraordinàriament baixos"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha defensat que els serveis mínims establerts per la Generalitat de Catalunya de cara a la vaga general del pròxim 11 de novembre són "extraordinàriament baixos" i ha advertit que poden dificultar el desplaçament dels treballadors que decideixin anar a treballar.
En un comunicat aquest divendres, la patronal ha ressaltat especialment el servei mínim del 25% establert al transport públic en hores punta, i ha defensat que "l'exercici legítim del dret a vaga ha de ser compatible amb el dret de les persones que vulguin anar a treballar".
Pimec també ha qüestionat la convocatòria de vaga general i ha afirmat que "no és raonable" traslladar les conseqüències del conflicte de l'habitatge a les empreses i que les causes i possibles solucions depenen de les polítiques públiques i les administracions.