Pimec veu la baixada dels tipus d'interès "necessària per estimular" l'economia europea

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorat que la baixada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu (BCE) és "necessària per estimular l'economia europea", segons ha explicat en un comunicat aquest dijous.

El BCE ha decidit abaixar els tipus d'interès en 25 punts bàsics, de manera que la taxa de referència per a les seves operacions de refinançament es quedarà en el 4,25%, la taxa de dipòsit baixarà al 3,75% i la de facilitat de préstec al 4,50%.

La patronal ha considerat que és una decisió positiva per estimular l'economia, que ha experimentat "un creixement econòmic feble" durant el darrer any, i per establir millors condicions financeres per al 2025.

Per Pimec, la baixada dels tipus d'interès suposa "un alleujament per a moltes pimes" que, en els darrers mesos, han afrontat dificultats en l'accés al crèdit.

A més a més, ha recordat que aquesta decisió "posa fi a la pujada del cost dels diners" iniciada el juliol del 2022 a causa de l'increment de la inflació i marca l'inici d'un cicle de baixades que acompanyaran la baixada de la inflació.