Pimec valora "positivament" la reducció de l'atur juvenil al novembre a Catalunya

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorat "positivament" la reducció de l'atur del mes de novembre a Catalunya, especialment entre els joves, però ha alertat que encara hi ha marge de millora, en les seves paraules.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren una reducció a Catalunya de 3.119 persones al novembre (-0,96%) respecte a l'octubre, després de pujar un 0,75% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 321.376.
L'entitat ha destacat la reducció intermensual del 12,63% de la taxa d'atur en joves de menys de 25 anys, amb 3.093 persones menys desocupades: "És una dada positiva per a la inserció d'aquestes persones en el mercat laboral i també un missatge positiu per als nostres joves", ha apuntat Ginesta.