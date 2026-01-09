Pimec valora positivament el nou model de finançament i demana blindar per llei l'ordinalitat

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat positivament el nou model de finançament autonòmic acordat entre el Govern central i ERC, presentat aquest divendres, si bé ha demanat que el principi d'ordinalitat "quedi explícitament blindat per llei".
En un comunicat, l'entitat ha assenyalat que si bé en el cas de Catalunya aquest criteri es manté dins l'arquitectura del nou model, considera "imprescindible" que tingui garantia legal perquè en el futur no es derivi en una penalització estructural i recurrent de les economies més productives.
Sobre la proposta, ha afirmat que els canvis que integra "van en la bona direcció per corregir parcialment l'infrafinançament estructural i reforçar la capacitat de les comunitats per prestar serveis i impulsar polítiques econòmiques".
Així mateix, ha avisat que fins i tot complint íntegrament l'acord anunciat "el dèficit fiscal de Catalunya continuarà sent molt elevat", per la qual cosa considera que la reforma no resoldria el desequilibri de fons del sistema.
També ha sostingut que l'èxit del nou sistema dependrà de l'execució efectiva, per la qual cosa veu determinant "que la millora del finançament vagi acompanyada d'una política pressupostària que permeti resoldre els dèficits estructurals de l'economia catalana i l'impuls de l'activitat econòmica del país".