Pimec valora positivament la llei de cambres i que "aclareixi el seu paper"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha valorat positivament l'aprovació de la nova llei catalana de cambres aquest dimecres al Parlament i que "n'aclareixi el paper com a corporacions de dret públic tutelades per l'administració", en un comunicat aquest dimecres.
Ha celebrat que "permet avançar en la definició i clarificació" del paper que correspon a les cambres en l'ecosistema econòmic i empresarial català.
Ha explicat que la norma permet "diferenciar clarament" la funció institucional de les cambres de la representació i defensa dels interessos empresarials, que correspon a les patronals.
"Aquesta delimitació també és rellevant per preservar l'autonomia del món associatiu empresarial i evitar possibles ingerències dels poders públics en l'àmbit de la representació empresarial", ha afegit.
D'altra banda, la patronal ha dit que manté el rebuig a les 'cadires de plata', que ha assegurat que poden "alterar la representativitat real" dels sectors en els òrgans de govern de les cambres.