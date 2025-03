Pimec ultima una campanya massiva d'acreditacions professionals per rellançar el comerç local

La patronal alerta que els establiments estan preocupats per la reducció de la jornada laboral

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Piemc Comerç, Mònica Gregori, ha explicat que la patronal signarà pròximament un acord amb l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya per impulsar una campanya massiva d'acreditacions i així rellançar i donar prestigi al comerç local.

"És una estratègia en la qual fa més de nou anys que lluitem i consisteix a poder acreditar i donar reconeixement i prestigi a tots els oficis del petit comerç de proximitat", ha dit aquest dilluns en una trobada amb els mitjans després del seu nomenament com a presidenta.

En concret, es tracta de reconèixer els forners, electricistes, carnissers i altres perfils professionals que tenen més de 5 anys d'experiència i no tenen títol oficial.

La campanya té com a objectiu "dignificar i donar prestigi" a aquests oficis, a més de ser un punt de partida per oferir un pla de formació per garantir el relleu generacional i sumar valor afegit.

Per Gregori, la formació és clau perquè els comerciants es puguin reinventar i competir amb les grans cadenes.

Així mateix, ha fet una crida a les administracions perquè posin facilitats a les botigues de proximitat i garantir-ne la viabilitat, i ha proposat més taxes per al comerç electrònic perquè hi hagi igualtat de condicions.

DISCERNIR ENTRE PETITES I GRANS EMPRESES

En aquest sentit, ha dit que la burocràcia és un dels grans problemes als quals s'enfronten els comerciants, i ha defensat que l'agilització dels tràmits ha de discernir entre les petites i les grans empreses.

A més a més, ha assegurat que les pimes també estan molt preocupades per la reducció de la jornada laboral, ja que preveuen que perjudicarà la facturació en gastar més en personal.

"Quan tu has de defensar un horari comercial és molt difícil treure aquestes dues hores i mitja setmanals perquè són hores que treus d'atenció al client i de servei a la ciutadania", ha detallat.

També ha lamentat que el control de l'horari proposat pel Govern central no té en compte les particularitats del comerç de proximitat: "El que volem és que ens donin flexibilitat, que a través dels nostres convenis col·lectius puguem veure com encaixem aquest tipus de mesura".