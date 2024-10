Pimec suma nous membres a Terrassa per "enfortir la representació empresarial"

Natàlia Cugueró i Salvador Cot s'incorporen a la patronal al Vallès Occidental

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reforçat la seva presència a Terrassa (Barcelona) amb la incorporació de nous membres en els òrgans de govern de la patronal al Vallès Occidental per "enfortir la representació empresarial a la comarca i sumar sinergies en el teixit econòmic local".

Segons ha informat en un comunicat aquest dimecres, la patronal ha incorporat en la comissió executiva la gerent de Get a Partner, Natàlia Cugueró, qui va ser vicepresidenta de la Cambra de Terrassa i va liderar una candidatura en les eleccions camerals del 2023.

També ha afegit en el consell territorial l'actual editor del Grup Món, Salvador Cot, pel "valor afegit" que suposa la seva trajectòria en el món de la comunicació i l'empresa.

A més a més, també inclouran quatre vocals electes de la Cambra de Terrassa, coordinats per l'empresari Jordi Roset, per reforçar "la confluència d'esforços entre les dues institucions per impulsar el desenvolupament empresarial de la comarca".

TEIXIT PRODUCTIU

El president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, ha celebrat les incorporacions: "És el millor espai de confluència per als empresaris que aixequem la persiana cada dia".

Per Pujol, la suma dels nous membres "contribuirà significativament a l'enfortiment de la patronal i del teixit productiu del Vallès Occidental".