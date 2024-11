Pimec reuneix a més de 450 empresaris del Vallès Occidental (Barcelona) pel seu 50 aniversari

Cañete defineix com un "exemple de legislar" l'anunci de rebaixar l'Impost de Successions a pimes

Pimec va reunir aquest dimecres a més de 450 empresaris del Vallès Occidental (Barcelona) en el marc de la gira '50 anys d'activisme empresarial' que duu a terme la patronal per celebrar les seves cinc dècades d'activitat.

Durant la jornada, el president de Pimec, Antoni Cañete, que va oficiar l'acte acompanyat del president de Pimec Vallès Occidental, Xavier Pujol, va rendir comptes del treball fet, va analitzar els reptes de futur i va escoltar les inquietuds del teixit empresarial de la zona, informa la patronal en un comunicat.

També va tractar diversos temes d'actualitat com la reforma plantejada pel Govern central de rebaixar de manera progressiva l'Impost de Societats de les pimes, que va destacar com un "exemple de legislar pensant en petit i donant veu" a les petites i mitges empreses per obtenir un sistema més just.

D'altra banda, va celebrar l'entrada de Pimec en el Consell Econòmic i Social, la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius i en el Consell Nacional de Pimes per donar veu pròpia a les empreses catalanes i va afirmar: "Una vegada ocupat l'espai que ens correspon, la nostra missió ara és liderar-lo".

Pel seu costat, Pujol va definir la jornada com una "trobada molt important" per compartir les principals fites assolides perquè les pimes tinguin veu pròpia, i va reivindicar els assoliments a la comarca com la millora de les infraestructures, l'ampliació de la connexió amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o la necessitat d'impulsar la formació professional, en les seves paraules.

A l'acte també van assistir l'empresària i esportista olímpica de natació sincronitzada, Gemma Mengual; la consellera de la Junta Directiva de l'Associació de Directives i Empresàries del Vallès, Mónika Blasco, i el vicepresident de l'Associació d'Instal·ladors del Vallès, Toni Fernández.