Pimec reuneix el cos consular de Barcelona per traslladar inquietuds d'empreses catalanes

Més de 50 representants del cos consular acreditat a Barcelona han visitat aquest dijous la seu de Pimec per reunir-se amb el seu president, Antoni Cañete, i també amb membres del Comitè Executiu i els responsables de Relacions Exteriors i Afers Europeus, que els han traslladat les inquietuds d'empreses catalanes.
Hi han participat els vicepresidents de Pimec, Mireia Cammany, Emma Gumbert i Antoni Torres; l'encarregat de les relacions amb el cos consular de l'entitat, Víctor Campdelacreu; el secretari general de Pimec, Josep Ginesta; i el director de Relacions Internacionals i representant del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), Jacint Soler, informa la patronal en un comunicat.
La trobada també ha servit per explorar vies de col·laboració que permetin a les empreses estrangeres que aterren a Catalunya integrar-se dins l'ecosistema empresarial i institucional del territori.
Cañete ha destacat que la competitivitat del teixit empresarial i productiu "passa per aconseguir que les empreses guanyin en dimensió i accedeixin a nous mercats", i en aquest sentit ha posat el focus en la importància de generar sinergies internacionals i d'aprofitar la xarxa consular per tenir oportunitats d'internacionalització.
Quant a les prioritats de Pimec en l'àmbit europeu i internacional, l'entitat ha traslladat la necessitat de promoure el principi de "legislar primer en petit i reivindicant el paper fonamental de les pimes com a motor econòmic".