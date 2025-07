Pimec reivindica les pimes i la col·laboració amb el sector privat per crear habitatge assequible

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del grup de treball d'Habitatge de Pimec, Gerard Duelo, ha comparegut aquest dilluns al Parlament i ha reivindicat el paper de les pimes i la col·laboració amb el sector privat per garantir l'habitatge assequible.

En la Comissió de Territori i Habitatge de la cambra catalana, la patronal ha demanat als grups parlamentaris que legislin amb criteris de viabilitat econòmica i seguretat jurídica, segons ha informat en un comunicat.

En aquest sentit, Duelo ha criticat el risc que suposa legislar "amb inestabilitat i retroactivitat, posant en dubte la confiança legítima de les empreses en les administracions públiques".

S'ha mostrat preocupat per la prolongació de la qualificació de protecció oficial i per la regulació del lloguer de temporada i d'habitacions, mesures que, a parer seu, podrien afectar la seguretat jurídica dels operadors.

Ha reclamat un canvi de relat que reconegui la contribució de les pimes del sector en el teixit social i econòmic: "Sense confiança, no hi ha risc assumible, i sense risc, no hi ha nova oferta", ha dit.