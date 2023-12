Pimec reclama reduir els tipus d'interès davant l'evolució de la inflació

BARCELONA, 14 des. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamat que l'evolució de la inflació en els darrers mesos "hauria de comportar" un escenari de reducció dels tipus d'interès.

Ho ha dit en un comunicat aquest dijous després de publicar-se les dades d'inflació del novembre, mes en el qual es va registrar un increment interanual dels preus del 3,1% a Catalunya i del 3,2% en el conjunt d'Espanya.

La patronal ha assenyalat que l'evolució dels preus, la ralentització econòmica de la Unió Europea (UE) i una política fiscal "que no podrà ser tan expansiva", suposen un potencial risc per a l'economia si els tipus se situen per sobre de la inflació.