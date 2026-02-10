Pimec reclama un Pacte Nacional Ferroviari que "vagi més enllà de Rodalies"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reclamat l'impuls d'un Pacte Nacional Ferroviari que "vagi més enllà de Rodalies", després de reunir-se amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, informa en un comunicat aquest dimarts.
El Pacte Nacional hauria d'abordar de manera integral el conjunt de la xarxa ferroviària catalana, "després del caos viscut en les últimes setmanes en el servei".
El president de Pimec Logística, Ignasi Sayol, ha explicat que cal passar de "les respostes reactives a un projecte de país", que ha dit que ha de tenir una planificació rigorosa i compartida per donar estabilitat al sistema.
Per això, el Pacte Nacional hauria d'incorporar "mesures a curt, mitjà i llarg termini", a més d'un calendari i compromisos clars d'execució.
La patronal ha destacat que aquest full de ruta ha de "posar al centre" la seguretat de les persones, la fiabilitat del servei i la continuïtat de l'activitat econòmica.