Pimec reclama modificar el permís climàtic perquè el cost no recaigui en les empreses

BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha demanat una revisió del marc normatiu del permís climàtic, aprovat el novembre del 2024, per blindar el dret dels treballadors a no anar a la feina en cas d'alertes climàtiques i així evitar que el cost recaigui exclusivament sobre les empreses, ha afirmat aquest divendres en un comunicat.
La patronal ha assegurat que comparteix plenament la necessitat de protegir la seguretat i la integritat física dels treballadors, però la regulació actual és insuficient i genera un desequilibri en l'assumpció de costos, textualment.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assenyalat que "les empreses no són responsables del canvi climàtic ni de l'increment de fenòmens meteorològics extrems, per la qual cosa no poden assumir en solitari i de manera sistemàtica les conseqüències econòmiques derivades d'aquestes situacions".
Per això, Pimec ha demanat tant mecanismes de corresponsabilitat i compensació com una revisió dels protocols d'actuació davant advertiments climàtics i episodis de risc, per dotar les empreses d'eines "clares, coordinades i operatives" i adaptades a cada tipologia de risc.
A més a més, la patronal també preveu impulsar la creació d'un grup tècnic de treball integrat per empreses de diferents sectors i territoris, experts en prevenció de riscos i representants institucionals per elaborar una proposta consensuada que permeti anticipar escenaris, minimitzar l'impacte sobre l'activitat econòmica i garantir una resposta assequible per a les empreses.