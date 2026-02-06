Pimec reclama a Hereu un marc legal que impulsi el creixement i la competivitat

Cañete alerta que la situació ferroviària pot desencadenar una crisi d'aprovisionament industrial
BARCELONA, 6 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reclamat al ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, durant una reunió de treball celebrada aquest divendres, un marc legislatiu que impulsi el creixement empresarial i la competitivitat, informa la patronal en un comunicat.
Amb motiu de la visita del ministre a la seu corporativa de Pimec, representants de l'organització empresarial li han transmès les principals conclusions de l'Estudi sobre la dimensió de la pime, elaborat per l'Observatori de la Pime de Catalunya.
L'informe posa de manifest "el dèficit estructural de grandària del teixit productiu català i espanyol i la necessitat d'impulsar un marc que afavoreixi el creixement empresarial com a element clau per reforçar la competitivitat de l'economia".
L'estudi constata que el teixit productiu del país continua "clarament dominat" per micro i petites empreses: el 99,8% de les empreses tenen menys de 50 treballadors i un 0,2% són grans empreses, una proporció molt inferior a la d'altres economies europees com l'alemanya, avisen.
Aquest desequilibri "limita la productivitat, la capacitat inversora, la internacionalització i, en definitiva, la competitivitat global del país".
"BARRERES ESTRUCTURALS"
Segons l'informe, 7 de cada 10 pimes manifesten voluntat de créixer, però només 3 ho aconsegueixen, la qual cosa evidencia l'existència de "barreres estructurals que dificulten l'escala empresarial".
Entre els principals obstacles s'identifiquen l'excés de burocràcia, una fiscalitat desincentivadora, les dificultats d'accés al finançament i la carència de talent qualificat.
"PRIORITAT SOCIAL"
"Si volem més productivitat, millors salaris i més benestar per a la ciutadania, necessitem empreses de més dimensió. És una prioritat econòmica però també social", ha subratllat durant la trobada el president de Pimec, Antoni Cañete.
Cañete també ha traslladat la seva "profunda preocupació" al ministre pels greus problemes registrats en els últims dies a la xarxa ferroviària de Catalunya, en les seves paraules.
Una situació "que està afectant de manera transversal la mobilitat, la logística i, de manera molt especial, el transport de mercaderies", ha dit el president de la patronal, que ha advertit que la carència de fiabilitat de la infraestructura ferroviària i la reiteració d'incidències poden desencadenar una crisi d'aprovisionament per al sector industrial, amb un impacte directe sobre la competitivitat i la seguretat de les cadenes de subministrament, textualment.