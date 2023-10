Pimec reclama que els fons europeus tinguin perspectiva de gènere

Les dones representen el 51,88% del PIB espanyol, segons un estudi de la patronal



BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Pimec ha reclamat aquest divendres que els fons europeus tinguin perspectiva de gènere i ha demanat mesures d'igualtat en l'àmbit de la Unió Europea, informa en un comunicat aquest divendres.

Ho ha dit en una jornada de l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona en què han participat el president de la patronal, Antoni Cañete, i la presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec, Maria Teixidor, a més de la vicepresidenta de la Comissió d'Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu (PE), Lina Gálvez.

Cañete ha lamentat que hi ha "problemes d'equitat en el repartiment d'ajuts i suports, deixant moltes vegades al marge sectors amb una important presència femenina".

LINA GÁLVEZ (PE)

Gálvez ha defensat que "cal" anticipar-se als projectes de futur en matèria de gènere i no només adaptar-se a la realitat de cada moment.

Teixidor ha presentat l'estudi 'L'aportació de la dona en l'economia espanyola' --elaborat amb la doctora María Bastida--, que apunta que les dones representen el 51,88% del PIB espanyol.

La representant de la patronal de pimes veu necessari que els Next Generation "incloguin finançament específic per a la igualtat de gènere", amb requisits i indicadors explícits per a la integració de les perspectives de gènere.

"L'existència de sectors altament masculinitzats i els estereotips en determinades ocupacions són realitats que afecten el reconeixement del paper de les dones en l'àmbit econòmic", ha afegit.