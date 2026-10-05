Pimec reclama als partits una agenda econòmica centrada en les pimes

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha reclamat "responsabilitat, estabilitat i una agenda econòmica centrada en les pimes i els autònoms" davant la convocatòria d'eleccions generals anticipades anunciada aquest dilluns pel president del Govern central, Pedro Sánchez.
L'organització empresarial ha advertit que l'obertura del nou període electoral "no pot comportar la paralització de decisions necessàries per afrontar els principals reptes" dels treballadors per compte propi i les petites i mitjanes companyies, ha informat aquest dilluns Pimec en un comunicat.
La patronal ha considerat que la campanya electoral ha de servir per situar el teixit productiu al centre del debat polític i ha reclamat a les formacions "propostes concretes, realistes i executables" per millorar la competitivitat empresarial, impulsar el creixement i reduir les barreres que limiten el desenvolupament.
Entre les prioritats de Pimec per a la següent legislatura hi ha la reducció de la burocràcia i les càrregues administratives, mesures davant "el creixement de l'absentisme" i polítiques que facilitin l'accés a l'habitatge.
Pimec traslladarà als partits polítics les seves propostes i reivindicarà "que el debat electoral incorpori les necessitats reals de les pimes i les persones autònomes", ha afegit la patronal.