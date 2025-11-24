Pimec reclama en la 3a Nit dels Autònoms unes regles del joc "justes i adaptades a la realitat"

BARCELONA, 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha defensat unes regles de joc "més justes i adaptades a la realitat actual" i la reforma del RETA i de l'IRPF per adaptar-ho a l'activitat autònoma, així com la simplificació administrativa i la limitació de la responsabilitat dels professionals del col·lectiu.
Així ho ha transmès en la 3a Nit dels Autònoms de Catalunya, organitzada per Pimec a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm davant de més de 250 assistents, entre ells la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, i el president de Pimec, Antoni Cañete, informa la patronal en un comunicat aquest dilluns.
En el marc de l'esdeveniment, s'han lliurat sis premis per visibilitzar l'activitat d'aquest col·lectiu com a factor clau per al creixement socioeconòmic, així com en la creació de riquesa i ocupació.
PERSONA AUTÒNOMA I SUPORT Al COL·LECTIU
En el reconeixement a la trajectòria professional de la persona autònoma, l'entitat ha reconegut a Àngels Gonyalons per una trajectòria artística excepcional com a actriu, cantant, ballarina i presentadora.
Per la seva banda, el de l'acció de suport al col·lectiu autònom ha sigut per l'Oficina de Promoció Econòmica de Manlleu (Barcelona) per l'organització dels Premis Innovacat, que han consolidat un model en el qual les empreses de major dimensió actuen com a motor de tracció i impuls sobre l'empresa de menor grandària.
ARRELAMENT Al TERRITORI I INNOVACIÓ
El reconeixement a l'arrelament al territori ha sigut per a Gemma Arnillas i Jordi Terès, pel seu compromís amb el territori a través de Pla Oví, un projecte agrícola que preserva l'ofici, reforça la identitat local i manté una cadena de valor de proximitat que tracciona negocis i genera activitat econòmica al món rural.
Quant al de la innovació, Albert Martos ha estat distingit per la seva aportació al sector agroalimentari amb Amgitec Projectes, en concret pel desenvolupament d'un sistema per al control d'emissions d'amoníac i CO2, que aporta eficiència, sostenibilitat i un impacte positiu en la salut animal i de les persones.
TRADICIÓ FAMILIAR I REINVENCIÓ
Rafael Balsells ha estat premiat amb el reconeixement a la tradició familiar i al relleu generacional per la continuïtat del projecte familiar Ferreria Balsells, actiu des de fa 175 anys i transmissor de l'ofici de ferrer al llarg de diverses generacions.
Finalment, el reconeixement a la capacitat de reinvenció ha estat para Montserrat Ramos i Joel Daurat per The CoMaking Space, després que, després dels seus canvis professionals, s'hagin reinventat creant un espai col·laboratiu que integra tallers, maquinària i recursos compartits per a artesans, creadors i professionals.