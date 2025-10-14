Pimec rebutja l'increment de les quotes d'autònoms i demana un "debat a fons"

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec Autònoms ha manifestat el seu rebuig a l'actual proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions d'apujar les quotes d'autònoms entre 2026 i 2028 i ha demanat un "debat a fons" per abordar el futur d'aquest col·lectiu, informa en un comunicat aquest dimarts.
Ho fa l'endemà que el Ministeri hagi proposat elevar de cara a l'any vinent les quotes mensuals que actualment paguen els autònoms que cotitzen per la base mínima entre 17,37 euros i 206,24 euros, depenent dels seus rendiments nets.
En resposta, la patronal considera que aquest plantejament és "desequilibrat i injust, ja que augmenta la pressió contributiva sobre un col·lectiu que ja suporta una càrrega burocràtica, fiscal i administrativa molt elevada".
La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha subratllat que si es vol avançar cap a un model més equiparable al dels assalariats "també cal millorar de manera real i efectiva les prestacions".
Pimec Autònoms defensa que el debat sobre el règim d'autònoms "no es pot limitar a les quotes, sinó que s'han d'abordar les cobertures i prestacions associades al sistema", com les prestacions per maternitat i paternitat, la protecció en cas de malaltia o el cessament d'activitat, entre d'altres.