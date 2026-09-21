Pimec proposa que les botigues assequibles de Collboni es despleguin a través del comerç local

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec Comerç ha proposat que la xarxa de supermercats públics plantejada per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, es desplegui "prioritàriament" a través d'establiments comercials de proximitat ja existents i que els recursos destinats a la iniciativa facilitin que aquests locals ofereixin determinats productes a preus assequibles.
La patronal ha demanat que es garanteixin "condicions de competència equilibrades i les mateixes regles de joc per a tots els operadors", ha informat aquest dilluns en un comunicat.
"Cal actuar sobre els factors que condicionen el preu final i no focalitzar el problema en el comerç de proximitat", ha afegit l'organització posant el focus en els productes frescos, el preu dels quals respon als costos que es generen al llarg de tota la cadena de valor.
A més a més, l'organització empresarial ha demanat que, abans de desplegar el projecte, es faci un diagnòstic de l'oferta comercial i de les necessitats de les zones on es preveu actuar, amb la identificació dels establiments que podrien participar en la iniciativa i amb la detecció dels barris on s'hagi de reforçar l'oferta comercial.
Pimec Comerç ha demanat així mateix "transparència" sobre les condicions econòmiques i de gestió del projecte i ha considerat imprescindible que el sector comercial participi en el disseny, seguiment i avaluació de la iniciativa.