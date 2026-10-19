Pimec proposa Ferran Bel com el seu representant al Consell Econòmic i Social (CES)

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha proposat Ferran Bel com el seu representant en el ple del Consell Econòmic i Social (CES) i, així, donar entrada a la patronal catalana a l'organisme, segons han confirmat fonts de la patronal a Europa Press i ha avançat 'La Vanguardia'.
Juntament amb Bel, que actualment és representant de Pimec a Madrid, Pimeb (Pimem de Balears) comptarà amb un altre seient en el ple de l'organisme de diàleg social estatal, en el qual hi ha representats sindicats i la patronal CEOE, que cedirà dos seients a les dues patronals.
Fonts governamentals han explicat que l'executiu espanyol ha iniciat el procés de renovació dels consellers del CES amb el mandat caducat, per tal d'"actualitzar-ne la composició i garantir la representació de les organitzacions més representatives d'àmbit estatal i autonòmic".
L'entrada de Pimec en l'organisme, per tant, serà a partir del moment en què el Ministeri de Treball faci els nomenaments oficials.
A finals del 2025, la patronal va enviar al Govern central una carta jurídicament argumentada per executar l'entrada de Pimec en l'organisme, després d'un decret llei el maig del 2024 que va reconèixer l'entrada de les organitzacions empresarials més representatives de les comunitats autònomes i en considerar que ja havia passat prou temps.