Pimec proposa crear una taula per agilitzar la implementació de mesures contra la sequera

Pimec ha proposat als grups parlamentaris catalans la creació d'una Taula de coordinació interadministrativa i intersectorial per agilitzar la implementació de mesures contra la sequera, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

La patronal ha enviat als diferents grups una llista de propostes que inclouen mesures a implementar entre els pròxims sis i vuit mesos i que s'hauria d'aplicar el 2025.

En el curt termini, ha reclamat accelerar les subvencions a l'eficiència hídrica i la viabilitat empresarial, permetre l'ús d'aigua no potable per al reg de subsistència, analitzar les reduccions de consum d'aigua per establir criteris personalitzats i incrementar la gestió forestal de les zones afectades per la sequera.

Per al 2025, ha reclamat fer un monitoreig digital de la xarxa de distribució d'aigua i l'entrada en funcionament del màxim d'estacions de regeneració d'aigua (ERA) i accelerar-ne la construcció.

La patronal ha recordat que està fent un estudi sobre l'impacte de les restriccions per la sequera a través d'una enquesta al teixit empresarial.