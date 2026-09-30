Pimec premia les empreses Halitta Foods, B i B Grup, Theker Robotics, Pallars Fustes i Kave Home

També reconeix a Druids Process Technology, 2M Engineering, Beor i Krypton Chemical
BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -
La patronal Pimec ha guardonat Halitta Foods, Druids Process Technology, B i B Grup, Theker Robotics, Pallars Fustes, Kave Home, 2M Engineering, Beor i Krypton Chemical en la 39 edició dels Premis Pimec, mentre el públic ha reconegut l'activisme empresarial del Gremi de Pastisseria de Barcelona.
Sota el lema 'Créixer és futur. Fem-ho gran', la gala s'ha celebrat aquest dimecres al Palau Sant Jordi de Barcelona, i ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president de Pimec, Antoni Cañete, entre altres representants del món empresarial.
El primer guardó de la nit ha estat per a Halitta Foods, dedicada a la importació i distribució de productes alimentaris africans prèmium, que ha obtingut el Reconeixement CaixaBank - Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial, per la "capacitat de superació i resiliència emprenedora" de la seva fundadora, Rangtiem Hoomkwap.
El Premi Catalunya Internacional a la Projecció Empresarial Catalana ha estat per a Druids Process Technology, amb seu a L'Ametlla del Vallès i especialitzada en el desenvolupament de tecnologia i maquinària per a la indústria del filferro d'acer, per projecció i capacitat de "portar tecnologia desenvolupada a Catalunya a tot el món".
L'empresa gironina B i B Grup, dedicada a l'enginyeria integral i el lloguer, venda i manteniment de maquinària d'altura, ha estat guardonada amb el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial, pel seu "compromís amb l'ús i la qualitat del català" com a llengua habitual en tots els àmbits de l'activitat empresarial.
INNOVACIÓ, SOSTENIBILITAT I CREIXEMENT
Theker Robotics, amb seu a Barcelona i especialitzada en el disseny i l'operació de robots industrials intel·ligents basats en intel·ligència artificial, ha rebut el Reconeixement a l'Empresa Barcelonina d'Alta Innovació, destacant la seva capacitat de "transformar la innovació tecnològica en millores concretes de productivitat, eficiència i competitivitat".
El Premi Valors al Compromís Social Empresarial ha estat para Pallars Fustes, una empresa de tercera generació dedicada al disseny i construcció de fusta, pel seu compromís amb el territori i "voluntat de contribuir a una construcció més sostenible" a la Costa Brava i les comarques de Girona.
La també gironina Kave Home, integrada a Julià Grup i especialitzada en el disseny i la comercialització de mobiliari i decoració, ha estat reconeguda amb el Pimes Plus, ja que en poc més d'una dècada ha estès la seva activitat en més de 60 mercats i ha multiplicat la seva facturació per 150.
PIMES COMPETITIVES
El premi a la Pime més competitiva - Microempresa ha sigut per a l'empresa de serveis d'enginyeria mecànica i desenvolupament integral de producte per als sectors de l'automoció, aeroespacial i defensa 2M Engineering, per la seva "ràpida evolució i capacitat de consolidació".
Beor, amb seu a Sabadell, es dedica a la fabricació de maquinària industrial per al sector de la panificació i ha rebut el premi a la Pime més competitiva - Petita empresa, ja que a través de la "especialització, innovació i internacionalització" ha crescut i guanyat competitivitat, amb unes exportacions que superen el 57% de la seva facturació.
La Pime més competitiva - Mitjana Empresa ha estat Krypton Chemical, que desenvolupa i fabrica resines de poliuretà, epoxi i poliurea, amb capacitat industrial pròpia i un model que integra R+D, producció i control de qualitat des de la seva planta a L'Hospitalet de l'Infant.
PREMI DEL PÚBLIC
També s'ha reconegut amb el premi a l'Activisme Empresarial al Gremi de Pastisseria de Barcelona, un premi que ha escollit el públic assistent durant la gala mitjançant una votació telemàtica entre el guanyador, l'Associació Espanyola d'empreses Especialistes en Talusos (AEEET) i l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec).
Aquest guardó vol posar en valor el treball d'organitzacions i col·lectius empresarials que treballen per defensar els interessos de les empreses, impulsar la competitivitat dels seus sectors i contribuir al progrés econòmic i social.