Pimec planteja la fiscalitat com l'eix del creixement dels autònoms

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec Autònoms ha plantejat reformes en la cotització, l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l'IVA i la responsabilitat patrimonial com les principals línies de treball per impulsar la sostenibilitat i el creixement dels autònoms.
Així ho ha expressat la presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, en la junta directiva de la patronal, en la qual ha defensat que la trasposició de la directiva europea sobre l'IVA franquiciat es faci "amb la màxima amplitud i sense restriccions" per reduir així les càrregues administratives en el col·lectiu, informa aquest dimecres Pimec en un comunicat.
També ha defensat la introducció de criteris de voluntarietat en les bases de cotització d'autònoms societaris i col·laboradors i una reforma de l'IRPF aplicada als rendiments d'activitats econòmiques.
L'objectiu amb aquesta última proposta passa per implantar una fiscalitat "més adequada al cicle de creixement dels negocis, que no penalitzi els primers increments del rendiment, faciliti la inversió i no mini la capacitat de creixement dels professionals autònoms".
Per reduir els riscos associats a l'activitat empresarial, Pimec Autònoms també ha plantejat la necessitat de limitar la responsabilitat patrimonial dels autònoms.