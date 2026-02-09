Pimec organitza un curs de lideratge femení per impulsar la presència femenina en alts càrrecs

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha estrenat la primera edició del Curs Superior en Lideratge Femení, una formació "pionera" dirigida a dones directives, empresàries, professionals i caps d'equip, amb l'objectiu de potenciar el lideratge femení en l'àmbit empresarial i organitzatiu, informa en un comunicat aquest dilluns.
A través de diferents eines estratègiques, directives i personals, la formació prepara les participants a "afrontar els reptes actuals, i combina autoconeixement, lideratge conscient, estratègia, comunicació i marca personal".
La presidenta de la Comissió Dona i Empresa de Pimec i primera dona en la història del FC Barcelona a ocupar un càrrec en la junta directiva, Maria Teixidor, ha destacat que aquesta primera edició permet "acompanyar les líders perquè puguin créixer, consolidar el seu estil de lideratge i ocupar l'espai que els correspon".
La formació comptarà amb la participació de la doble medallista olímpica i empresària Gemma Mengual; la cuinera i empresària Ada Parellada; l'experta en comunicació positiva Andrea Vilallonga; i l'experta en màrqueting i mentora empresarial Txell Costa.
El curs inclourà també espais de 'networking' i intercanvi entre participants i ponents, amb l'objectiu de fomentar la creació de xarxes professionals sòlides i impulsar el creixement col·lectiu del talent femení.