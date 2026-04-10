Pimec obre la presentació de candidatures per a la 39a edició dels seus premis

BARCELONA 10 abr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha obert el termini de presentació de candidatures per a la 39a edició dels Premis Pimec, amb els quals pretén posar en valor la contribució de les micro, petites i mitjanes empreses en el desenvolupament econòmic, social i sostenible del territori, informa aquest divendres la patronal en un comunicat.
Les companyies de tots els sectors d'activitat podran presentar les seves candidatures fins al 26 de maig, després el jurat valorarà les propostes per seleccionar les iniciatives més destacades corresponents a l'exercici 2025, i el lliurament tindrà lloc en un acte al setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Els guardons premien dues categories, que són la pime més competitiva, en reconeixement de les empreses que "destaquen" en creixement, innovació, internacionalització i creació de valor, i la qualitat lingüística empresarial, que distingeix les empreses que integren l'ús del català com un valor estratègic.