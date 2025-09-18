Pimec, nou membre del Comitè Econòmic i Social Europeu fins al 2030

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha estat designat com a nou membre del Comitè Econòmic i Social Europeu (Cese) per al període entre 2025 i 2030, i ha consolidat "la seva màxima representació institucional a Europa", informa en un comunicat aquest dijous.
El representant en l'òrgan serà el director de Relacions Internacionals i Afers Europeus de la patronal, Jacint Soler, que ha subratllat l'"aposta per situar les pimes al centre del debat europeu".
Soler ha assenyalat que la fita és "fruit de molts anys de treball intens i constant" a Brussel·les (Bèlgica) i que la designació dona, en les seves paraules, veu pròpia a les pimes catalanes i espanyoles.
El Cese està integrat per representants de tots els estats membres de la Unió Europea (UE) i és un òrgan consultiu "fonamental" que participa en l'elaboració de la legislació europea.
"Amb l'entrada de Pimec, les pimes i els autònoms catalans i espanyols passen a tenir una veu directa i activa en la construcció del futur d'Europa", ha explicat la patronal.