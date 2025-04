Pimec mostra la seva "preocupació i desacord" per l'autorització de l'OPA al Sabadell

Demana a Cuerpo que endureixi les condicions que veu "absolutament insuficients"

La patronal Pimec ha mostrat aquest dimecres la seva "preocupació i desacord" davant de la decisió de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) d'autoritzar l'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell.

Aquest dimecres la Sala de Competència de la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat l'OPA de caràcter hostil del BBVA sobre el Sabadell en fase 2 i amb compromisos, gairebé un any després que iniciés la seva anàlisi.

En un comunicat, Pimec valora com a "absolutament insuficients" els compromisos que l'ens regulador trasllada a l'entitat basca perquè consideren que no mitiguen els riscos per a la competència i per a l'accés al crèdit de les pimes i el conjunt del finançament empresarial, asseguren.

Consideren que les mesures no garanteixen "ni una protecció real i efectiva per a les pimes, ni la preservació de l'equilibri territorial del sistema financer", cosa que veuen textualment especialment rellevant en un mercat amb clars trets oligopolístics i amb dèficits de competència ja diagnosticats.

TERCERA FASE

La patronal insta a "les autoritats competents a establir condicions en l'operació" per evitar aquests riscos, i demanen implementar mecanismes de seguiment i supervisió externa que garanteixin el compliment dels compromisos assumits pel BBVA.

Concretament, demanen al Gobierno, i específicament al ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, que aprofiti la tercera fase del procés de l'OPA per defensar l'interès general" durant els 15 dies que té per revisar i endurir les condicions de l'operació.