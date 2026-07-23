Pimec lamenta que "només la meitat" de l'increment del cost laboral arriba al treballador

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha lamentat que "només la meitat" de l'increment del cost laboral provocat per l'augment de la inflació en els últims anys arriba al treballador a causa de la no deflactació de l'IRPF, en un comunicat aquest dijous.
És la principal conclusió d'un estudi elaborat per l'Observatori de la Pime de Catalunya, que conclou que, de cada 100 euros addicionals de cost empresarial, el treballador en rep entre 48 i 56 en el salari net.
Ha explicat que això es deu a que els salaris han augmentat per compensar la inflació, però que els trams, els mínims, les reduccions i les deduccions s'han congelat, i ha reclamat actualitzar els paràmetres de l'IRPF perquè les pujades salarials "no perdin eficàcia abans d'arribar a la nòmina".
"Com a conseqüència, els contribuents acaben pagant proporcionalment més impostos sense haver incrementat el seu poder adquisitiu i sense que s'hagi aprovat cap augment explícit dels tipus impositius", ha explicat.
L'estudi ha simulat quatre salaris i ha conclòs que, malgrat un augment del salari brut del 22,1% entre 2020 i 2025 --igual que la inflació--, els treballadors han perdut entre un 2,8% i un 4% de poder adquisitiu net.