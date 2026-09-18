BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec i l'Ajuntament de Barcelona premiaran l'empresa barcelonina d'alta innovació en la 39a edició dels Premis Pimec, informa la patronal en un comunicat aquest divendres.
El guardó es lliurarà a una empresa de la ciutat de recent creació que destaqui pel seu alt comportament d'innovació, la seva trajectòria de creixement i la seva contribució al teixit econòmic de la ciutat.
El consell de selecció del premi s'ha reunit aquest divendres al DFactory Barcelona per valorar les candidatures i deliberar sobre l'empresa guanyadora, que s'anunciarà en la gala dels Premis Pimec, que se celebrarà el 30 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.
L'objectiu del nou guardó és "visibilitzar l'alta innovació com a palanca de creixement, productivitat i competitivitat empresarial" i reconèixer el paper de Barcelona com a referent europeu i global en l'impuls d'empreses emergents innovadores.
Les candidatures analitzades "mostren la diversitat d'àmbits en què l'alta innovació està generant noves oportunitats empresarials".