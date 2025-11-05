Pimec Joves reivindica el paper dels empresaris com a "motor de progrés i creixement"

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Pimec Joves ha reivindicat el paper dels empresaris com a "motor de progrés i creixement" per a Catalunya, en el II Congrés de Joves Empresaris i Empresàries, que ha reunit 200 persones, informa Pimec en un comunicat aquest dimecres.
La presidenta de Pimec Joves, Gemma Roy, ha assenyalat que els joves són "generacions preparades, compromeses i valentes, i que són la peça clau per al futur econòmic i social del territori".
La directora general de Joventut de la Generalitat, Clara Quirante, ha celebrat que "hi ha molts joves compromesos amb el teixit empresarial del país".
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha explicat que un dels principals reptes del país és "el relleu empresarial, que ha d'anar molt més enllà d'un traspàs de generació en generació".
En la trobada s'han lliurat els premis a la Iniciativa Emprenedora als cofundadors de Talkual, Oriol Aldomà i Marc Ibòs; d'Innovació a la cofundadora d'Honest Xefs, Júlia Pastos, i al Relleu Generacional, a la gerent de Recuperacions Masnou, Mariona Masnou.