Pimec i Iryo signen facilitar la mobilitat entre pimes i autònoms per impulsar la seva competitivitat

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec i Iryo han signat un conveni de col·laboració per fomentar la mobilitat "flexible, sostenible i connectada" entre les pimes i autònoms amb l'objectiu de facilitar noves solucions de mobilitat que contribueixin a millorar la competitivitat i connectivitat empresarial.
Així, l'acord contempla diferents condicions preferents i descomptes per al teixit empresarial de la patronal en els viatges de la companyia ferroviària, que opera fins a 22 desplaçaments diaris entre Madrid i Barcelona a més d'altres corredors que connecten Catalunya i Andalusia, expliquen aquest dimarts en un comunicat.
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha assenyalat la connectivitat com un factor "estratègic" per a la productivitat i el creixement empresarial, i ha afirmat que facilitar els desplaçaments de qualitat, segurs i sostenibles contribueix directament a millorar la competitivitat del teixit productiu.
El conseller delegat d'Iryo, Fabrizio Favara, per la seva banda, ha assenyalat que la col·laboració amb Pimec és "un pas més" en el compromís de la companyia de convertir l'alta velocitat en una eina estratègica per a les empreses, especialment entre les pimes i autònoms, que ha qualificat com un motor de l'economia espanyola.
Cañete i Favara han formalitzat aquest dimarts l'acord, que també contempla la recerca de "noves sinergies en iniciatives d'interès comú", durant un acte institucional a la seu de Pimec.