Pimec insta a no aplicar conseqüències laborals als usuaris de Rodalies

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha recomanat a les empreses que no apliquin "conseqüències disciplinàries ni laborals" als treballadors que no han pogut anar a la feina a causa de la interrupció del servei de Rodalies aquest dimecres i dijous, en un comunicat aquest dijous.
La patronal liderada per Antoni Cañete ha dit que hauria de ser així sempre que "es considerin degudament justificades quan s'acrediti", ja que ha dit que és una situació excepcional.
"Pimec lamenta profundament les incidències en la mobilitat registrades en les últimes hores, que han dificultat el desplaçament de molts treballadors i han tingut un impacte directe en el normal funcionament de les empreses", ha afegit l'organització.
No obstant això, ha recordat que aquestes absències "no tenen la consideració de permís retribuït, ja que les autoritats han instat a buscar alternatives de mobilitat i no han emès cap indicació de restricció general dels desplaçaments".
"En conseqüència, les hores no treballades hauran de ser objecte de recuperació o reorganització, mitjançant l'acord entre empresa i treballadors", ha subratllat.