Pimec insta a consolidar la moderació inflacionista per evitar perdre competitivitat

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha instat a consolidar la moderació inflacionista a Catalunya per evitar una pèrdua de competitivitat al territori, i considera que l'escenari actual ofereix "una oportunitat per reforçar inversions sempre que s'evitin nous increments de costos", informa en un comunicat aquest divendres.
Ha reaccionat així a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) del gener, que a Catalunya es va reduir fins al 2% respecte a un any abans, mig punt menys que al desembre (2,5%), segons ha informat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
La patronal ha vinculat part d'aquesta desacceleració al comportament dels productes energètics i ha indicat que aquesta moderació energètica és "una bona notícia perquè pot alleujar parcialment els costos logístics, industrials i de transport".