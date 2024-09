Pimec insisteix a reclamar simplificació administrativa a la UE davant les "traves" a les pimes europees

BARCELONA, 25 set. (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Pimec ha tornat a reclamar una simplificació administrativa a la Unió Europea (UE) davant les "traves reguladores i administratives importants" que pateixen les pimes europees, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

Ha advertit que suposen una "barrera" al creixement d'aquestes companyies amb motiu de la celebració del Consell de Competitivitat de la Unió Europa previst aquest dijous.

L'associació ha apostat per crear un "entorn més propici" per a la inversió i la innovació empresarials, motiu pel qual ha aplaudit el nomenament d'un comissari per a la implementació i la simplificació.