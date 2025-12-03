Pimec incorpora Eulàlia Planes a la seva junta directiva en representació de Dispur

BARCELONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha incorporat aquest dimecres Eulàlia Planes a la seva junta directiva, en representació de la companyia de capital de risc Dispur, segons ha informat l'entitat en un comunicat.
La directiva és l'actual consellera delegada de la companyia, constituïda l'any passat per la família Planes, cofundadora i accionista de referència del grup cotitzat d'equipament per a piscines Fluidra.
"Amb una sòlida trajectòria financera i de gestió empresarial, (Planes) aportarà la seva experiència en els àmbits de la inversió, la gestió patrimonial i el desenvolupament de projectes corporatius", ha confiat l'entitat.
Planes va iniciar la seva trajectòria professional a Fluidra, centrada en l'àrea financera, a més d'exercir com a consellera de l'empresa en diferents etapes, "participant en el desenvolupament i consolidació" del grup familiar.
A Dispur, amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la directiva ha liderat iniciatives en el sector immobiliari, la inversió financera i de capital de risc.