Pimec impulsa les relacions comercials de les pimes catalanes amb el Marroc

BARCELONA, 8 febr. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha impulsat el programa 'Go Marroc!', que té l'objectiu d'impulsar les relacions comercials de les pimes catalanes amb el Marroc per obrir noves oportunitats en aquest mercat, ha informat en un comunicat aquest dijous.

El programa contempla una auditoria 'go to market' per analitzar el producte i la proposta de valor, tenint en compte les diferents consideracions legals i fiscals.

També es crearà una base de dades de clients marroquins que es presentarà a l'empresa i la seva activitat a aquests clients potencials, a més de gestionar accions comercials en un viatge que durarà dos dies.

La directora del departament Internacional de Pimec, Míriam Sabaté, ha explicat que el Marroc té una "ubicació estratègica, uns costos competitius i una economia cada vegada més modernitzada".

Ha recordat que actualment hi ha unes 200 empreses catalanes instal·lades al país i que 1.600 exporten regularment al mercat marroquí.