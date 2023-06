Pimec guardona a Alemany 1879, Arico Forest, El Rosal i Cohitech en els seus 36 premis

També a Gremi de Tintorers, Natulim, Bioidenti-Cell, Càtedra BSM-UPF, Toni Pons, Karina Hidalgo i Wilfredo Lovera

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

Pimec ha guardonat a Alemany 1879, Toni Pons, Arico Forest, El Rosal, Cohitech, el Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona, Natulim, Bioidenti-Cell, Càtedra BSM-UPF, Karina Hidalgo i Wilfredo Lovera en la 36 edició dels Premis Pimes de la patronal, que s'han lliurat aquest dimarts al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Han assistit a l'esdeveniment la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; els ministres José Manuel Albares i Raquel Sánchez; la presidenta del Parlament, Anna Erra; el delegat del Govern central, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; els consellers Roger Torrent, David Mascort, Ester Capella, Natàlia Garriga i Gemma Ubasart; els expresidents Jordi Pujol i José Montilla, i el president de Pimec, Antoni Cañete.

També han assistit a l'esdeveniment el primer secretari del PSC, Salvador Illa; el president d'ERC, Oriol Junqueras; el president de Junts, Jordi Turull; el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco; el secretari general d'UGT a Catalunya, Camil Ros; el president de Conpymes, José Maria Torres; la presidenta de la Càmera de Barcelona, Mònica Roca, i el president del Port de Barcelona, Lluís Salvadó.

El president de la Fundació Pimec, Josep González, ha posat en valor l'"esperit social" dels empresaris i ha glossat la seva figura, que ha dit que és la persona que produeix i subministra productes i serveis.

PREMIS PIMES

El Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona ha rebut el Reconeixement a l'Activisme Empresarial, "per la seva activitat gremial i la seva resiliència per fer front a la situació extraordinària d'increments de costos de l'energia i subministraments".

La Càtedra BSM-UPF Retail, Turisme i Serveis ha estat guardonada amb el Reconeixement al Comerç per la seva contribució en l'anàlisi i l'estudi dels reptes del comerç minorista i per la seva tasca d'atracció de talent per al sector.

El Reconeixement Pimec Joves ha estat atorgat a Natulim, empresa especialitzada en productes de neteja ecològics.

Per la seva banda, el Premi Diplocat a la Projecció Empresarial Catalana ha estat per a l'obrador El Rosal de Lleida, que elabora galetes artesanes i que ha iniciat una estratègia d'internacionalització.

SEGONA OPORTUNITAT

El Reconeixement CaixaBank - Fundació PIMEC a la Segona Oportunitat Empresarial ha estat 'ex aequo' per a Karina Hidalgo, que regenta la fleca sense gluten Luka's Bakery, i Wilfredo Lovera que va tenir l'acompanyament de la Fundació Pimec per emprendre un projecte com a transportista i actualment compta amb quatre empleats.

L'empresa especialitzada en jardineria i treballs forestals Arico Forest ha estat guardonada amb el Premi Valoris al Desenvolupament Sostenible.

Alemany 1879, dedicada a la venda de mel i a l'elaboració de torrons, ha rebut el Premi a la Qualitat Lingüística Empresarial.

COMPETITIVITAT

El Premi a la Mipyme més competitiva - categoria Microempresa ha estat per Bioidenti-Cell, que ha estat una de les cinquanta empreses escollides per participar en el projecte 'Accelera el Creixement' de Pimec i la Diputació de Barcelona amb l'objectiu de definir un pla de creixement empresarial a tres anys.

En la categoria de Petita Empresa, la guanyadora ha estat Cohitec, dedicada a la fabricació de productes de cotó ecològic presents en 48 països.

Finalment, el premi a la categoria Mitjana Empresa ha estat para Toni Pons, empresa del sector calçat que exporta a 57 països després d'invertir en un nou sistema de gestió per optimitzar els seus processos.