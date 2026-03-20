Pimec i Fira Circuit reforcen l'acord per acostar les pimes al Circuit de Barcelona-Catalunya

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -
Pimec i Fira Circuit han reforçat la seva col·laboració amb la signatura d'una addenda en el conveni marc, amb l'objectiu d'impulsar la relació entre el Circuit de Barcelona-Catalunya i el teixit empresarial de pimes i autònoms, informa la patronal en un comunicat.
Han signat l'acord el president de Pimec, Antoni Cañete, i el director general de Fira Circuit, Ignasi Armengol, amb la finalitat de promoure amb condicions avantatjoses "una de les infraestructures estratègiques del país" entre les empreses associades a Pimec.
La col·laboració contempla accions de promoció i difusió destinades al col·lectiu empresarial associat a Pimec per donar a conèixer les oportunitats que ofereix el Circuit tant en l'àmbit d'esdeveniments esportius com en el d'activitats corporatives i de 'networking'.
L'acord també preveu l'organització d'accions conjuntes i la participació de Fira Circuit en activitats i esdeveniments impulsats per Pimec, a més de l'exploració de noves iniciatives que generin valor per a les empreses associades i reforcin la connexió entre l'activitat econòmica i el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Amb aquesta iniciativa, "Pimec i Fira Circuit consoliden la voluntat de generar noves oportunitats per a les pimes, promovent espais de relació empresarial i acostant les empreses en un dels equipaments esportius i d'esdeveniments més rellevants del país", informen.