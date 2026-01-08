Pimec i Factorial s'uneixen per optimitzar la gestió empresarial i impulsar les pimes

BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, i el CEO de Factorial, Jordi Romero, han signat un conveni de col·laboració per optimitzar la gestió empresarial i impulsar el creixement de les pimes, informa la patronal aquest dijous.
L'acord permet a les empreses que formen part de Pimec accedir a la plataforma de gestió empresarial i recursos humans de Factorial.
Aquesta eina "facilita l'optimització de processos interns, millora l'eficiència i, alhora, afavoreix la competitivitat de les pimes", i les dues parts col·laboraran en l'organització d'activitats conjuntes com jornades, sessions formatives o accions de divulgació.
Cañete ha assenyalat que l'aliança "reforça" el compromís d'acompanyar les pimes en els seus reptes i els ofereix solucions pràctiques i adaptades a les seves demandes.
Romero ha explicat que el pacte és un "pas important per acostar la tecnologia a les pimes" i ajudar-les a professionalitzar la seva gestió empresarial i de persones.