Publicat 08/01/2026 11:39

Pimec i Factorial s'uneixen per optimitzar la gestió empresarial i impulsar les pimes

El president de Pimec, Antoni Cañete, i el CEO de Factorial, Jordi Romero
BARCELONA 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Pimec, Antoni Cañete, i el CEO de Factorial, Jordi Romero, han signat un conveni de col·laboració per optimitzar la gestió empresarial i impulsar el creixement de les pimes, informa la patronal aquest dijous.

L'acord permet a les empreses que formen part de Pimec accedir a la plataforma de gestió empresarial i recursos humans de Factorial.

Aquesta eina "facilita l'optimització de processos interns, millora l'eficiència i, alhora, afavoreix la competitivitat de les pimes", i les dues parts col·laboraran en l'organització d'activitats conjuntes com jornades, sessions formatives o accions de divulgació.

Cañete ha assenyalat que l'aliança "reforça" el compromís d'acompanyar les pimes en els seus reptes i els ofereix solucions pràctiques i adaptades a les seves demandes.

Romero ha explicat que el pacte és un "pas important per acostar la tecnologia a les pimes" i ajudar-les a professionalitzar la seva gestió empresarial i de persones.

