Pimec exigeix al Govern central executar la seva entrada en el CES

Critica l'"ambigüitat" de la llei de cambres
BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -
El president de Pimec, Antoni Cañete, ha explicat aquest dijous que ha instat el Govern central mitjançant una carta "jurídicament argumentada" a activar l'entrada de la patronal catalana en el Consell Econòmic i Social, en aplicació de la llei del 2024, com a pas previ a un possible recurs contenciós-administratiu.
Ho ha explicat en una roda de premsa per fer balanç del 2025 i explicar els principals projectes de la patronal catalana.
Cañete ha recordat que el Consell de Ministres va aprovar un decret llei el maig del 2024 en què es va reconèixer l'entrada de les organitzacions empresarials més representatives de la seva comunitat autònoma en el CES, per la qual cosa considera que ja ha passat un temps més que prudencial.
BAIXES LABORALS ALS CAP
D'altra banda, s'ha referit a la instrucció de la Conselleria de Salut de la Generalitat en què demana als centres d'atenció primària (CAP) fer un bon ús de les baixes laborals i que ha estat qualificada pels sindicats de "perillosa".
"Coincideixo que és preocupant, però no hi veig la perillositat. La perillositat és fer un mal ús dels recursos que tenim", ha dit.
Ha criticat les "ambigüitats" de la proposició de llei de cambres catalana, que considera diferent al text inicial: "Fa un any vam dir que generava inseguretat jurídica i invasió de competències, que tal com es plantejava, generarà molts problemes. Vam tenir reunions i vam explicar les línies vermelles".
I ha afegit: "Que un es faci la seva pròpia llei és estrany, no ens hi oposem, però quan una llei entra al Parlament, entra un cavall i en surt un camell. Quan va entrar la proposta de la Cambra vam veure una llei diferent de la que havíem parlat, hi ha ambigüitats".
LLEI DE CREIXEMENT EMPRESARIAL
En la seva "carta als Reis 2026", Cañete ha instat a aprovar una llei de creixement empresarial i s'ha referit a un estudi de la patronal, segons el qual, el 94% de les empreses a Catalunya té menys de 10 treballadors, és a dir, són microempreses, una realitat que segons Pimec limita la productivitat, la capacitat d'inversió, la internacionalització i la competitivitat.
A Catalunya, aquestes microempreses fan una aportació de 39.479 milions al valor afegit brut (VAB): "Amb aquesta llei, aquest país guanyaria en renda per capita, productivitat i salaris".
Pimec tancarà el 2025 amb el compliment d'un pressupost "molt exigent" de 25 milions, el més important de les entitats empresarials del sud d'Europa, ha assegurat, mentre que el nombre de socis ha registrat un augment del 6%, fins a arribar a les 146 empreses.
RENOVACIÓ DE MANDAT
Cañete va renovar el seu mandat al febrer, sense que hi hagués propostes alternatives per part dels socis: "Per primera vegada, tenim una junta paritària, jove, molt transversal", ha explicat, després de recordar la reforma integral de la seu del carrer Viladomat de Barcelona, tant física com tecnològica, que ha inclòs un 'rebranding' de l'entitat amb un logo del segle XXI, en les seves paraules.
Durant aquest any, Pimec ha impulsat la reducció d'un 20% de l'impost de societats per a les petites i mitjanes empreses, i del 23 al 20% en les microempreses, i ha defensat la moratòria del sistema Verifactu per aconseguir la implantació progressiva de la facturació electrònica.
Pimec va acollir la presentació d'una nova línia d'ajuts ICO per a pimes amb una dotació inicial de 1.000 milions i ha posat sobre la taula la situació de l'absentisme laboral, que és el tema estrella, segons Cañete, la reducció de la jornada laboral, en el qual Pimec ha defensat la inviabilitat de la proposta del Govern central perquè "hauria destrossat molts sectors".
SMI
Sobre el salari mínim interprofessional (SMI), està d'acord amb l'augment del 3%, però ha recordat que sempre ha defensat que "el debat no és la reducció de jornada, sinó de salari, que passa per tenir més productivitat i competitivitat. Salari mínim, el màxim, sempre que no es perdi ocupació".
Ha recordat com fets importants d'aquest any l'opa fallida de BBVA a Banc Sabadell, sobre la qual Pimec s'hi va oposar "frontalment", a banda de l'entrada d'aquesta patronal catalana en el diàleg social espanyol, la petició al Govern central de formar part del Consell Econòmic i Social i la seva reelecció com a vicepresident de la patronal europea de pimes, SME United, en què ha aconseguit que la Comissió Europea mantingui el reglament sobre morositat.
Pimec celebrarà el 21 gener del 2026 una cimera industrial de Catalunya i el 29 de febrer, una jornada sobre el sector agroalimentari.