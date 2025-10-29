Pimec i Eurecat col·laboren per promoure la innovació i la competitivitat en les pimes catalanes

BARCELONA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El director general d'Eurecat, Xavier López, i el secretari general de Pimec, Josep Ginesta, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració estratègica per promoure la innovació i la competitivitat de les pimes catalanes.
L'acord estableix un marc de treball conjunt per desenvolupar projectes en camps com la digitalització, la sostenibilitat, la transició verda i la millora empresarial i professional a nivell estratègic, informen en sengles comunicats.
Tots dos es comprometen a compartir coneixement, a organitzar activitats conjuntes per a pimes i a posar les seves infraestructures al servei d'aquestes empreses.
Ginesta ha dit que el pacte "reforça el compromís de Pimec amb la innovació i la transferència tecnològica com a palanques essencials per a la competitivitat de les pimes catalanes".
López ha subratllat "la importància de generar aliances estratègiques entre el món empresarial i l'àmbit de la innovació" per millorar la resiliència i la competitivitat de les empreses.
ACTIVITATS I SINERGIES
L'acord contempla que Eurecat i Pimec col·laborin en la participació en iniciatives de desenvolupament industrial i tecnològic, la transferència de coneixement i l'impuls de projectes en l'àmbit de la formació, l'ocupació i la transformació empresarial.
A més a més, buscaran sinergies en el desenvolupament de la seva tasca diària amb la finalitat de col·laborar en l'organització d'activitats conjuntes per a la millora de la competitivitat empresarial.
També oferiran les seves infraestructures tecnològiques al servei de les pimes, desenvoluparan projectes conjunts en formació i ocupació.