Pimec envia "400+1" propostes empresarials per a la pròxima legislatura

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha enviat un document amb "400+1 propostes" als partits polítics que es presenten a les eleccions del 29 de novembre, amb l'objectiu de situar les necessitats de les pimes i autònoms entre les prioritats de la pròxima legislatura, informa en un comunicat aquest dilluns.
A través del document, elaborat conjuntament per les sectorials, els territoris i les comissions de Pimec, la patronal planteja un conjunt de reformes estructurals que pretenen "eliminar els obstacles que limiten el creixement empresarial i impulsar una economia més productiva i competitiva".
Pimec ha reivindicat la necessitat de legislar pensant primer en petit per poder créixer, ja que "no es pot avançar cap a una economia més productiva i competitiva sense situar les pimes, que representen el 99,8% del teixit empresarial, al centre de les decisions polítiques".
Les propostes s'articulen així al voltant de 22 àmbits de política econòmica i es concreten en 10 grans prioritats, com són el creixement i la dimensió empresarial, un Pacte pel Treball, la fiscalitat, la simplificació administrativa, la morositat o el talent.
Més enllà de les reformes econòmiques, la patronal també ha demanat garantir una representació pròpia de les pimes als espais de diàleg social i de presa de decisions per assegurar que les polítiques públiques incorporin les necessitats específiques de les empreses de menys grandària.