Pimec diu que "no es poden assumir com a inevitables" els nivells d'atur de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha advertit que "no es poden assumir com a inevitables els nivells actuals d'atur" a Catalunya perquè, segons la patronal, hi ha mecanismes per combatre'l, relacionats amb l'oferta formativa i la demanda laboral.
Pimec ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de l'enquesta de població activa (EPA), la qual assenyala que l'atur va pujar en 18.900 persones el tercer trimestre del 2026 a Catalunya respecte al trimestre anterior (+5,5%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,30% (respecte al 7,9% del trimestre anterior), mentre que els ocupats van créixer fins als 3,999 milions.
Ginesta ha afirmat que Catalunya no progressa "adequadament" en comparació amb els països de l'entorn, amb taxes d'ocupació del 70% --per sobre del 57,03% de Catalunya--, tot i que ha considerat positiu el creixement de la població activa per la seva contribució a la cobertura de llocs de feina en les empreses.