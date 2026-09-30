Pimec diu que les mesures sobre l'habitatge "no poden" reduir l'oferta

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
Pimec ha defensat que es prenguin mesures per fer front a l'actual problema d'accés a l'habitatge, però ha assegurat que "no poden" acabar reduint l'oferta de lloguer, en un comunicat aquest dimecres.
Ha explicat que comparteix l'objectiu de protegir les persones vulnerables i ampliar l'habitatge assequible, tot i que ha reclamat "seguretat jurídica, viabilitat econòmica i estabilitat normativa".
La patronal ha dit que la protecció social "ha d'anar acompanyada de recursos i garanties públiques" i ha reclamat una fiscalitat que també impliqui els ajuntaments.
Per això, ha reivindicat el Pacte Transversal per a l'Habitatge, impulsat per Pimec Habitatge, col·legis, associacions i gremis, i que planteja mesures per ampliar l'oferta assequible.
Ha afegit que el pacte permet "abordar de manera transversal un problema que ja té conseqüències directes sobre la competitivitat empresarial".