Actualitzat 30/09/2026 18:08

Pimec diu que les mesures sobre l'habitatge "no poden" reduir l'oferta

Archivo - Façana de la seu de Pimec
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha defensat que es prenguin mesures per fer front a l'actual problema d'accés a l'habitatge, però ha assegurat que "no poden" acabar reduint l'oferta de lloguer, en un comunicat aquest dimecres.

Ha explicat que comparteix l'objectiu de protegir les persones vulnerables i ampliar l'habitatge assequible, tot i que ha reclamat "seguretat jurídica, viabilitat econòmica i estabilitat normativa".

La patronal ha dit que la protecció social "ha d'anar acompanyada de recursos i garanties públiques" i ha reclamat una fiscalitat que també impliqui els ajuntaments.

Per això, ha reivindicat el Pacte Transversal per a l'Habitatge, impulsat per Pimec Habitatge, col·legis, associacions i gremis, i que planteja mesures per ampliar l'oferta assequible.

Ha afegit que el pacte permet "abordar de manera transversal un problema que ja té conseqüències directes sobre la competitivitat empresarial".

Contador

Contingut patrocinat