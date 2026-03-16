Pimec i la Diputació de Barcelona creen l'Oficina Accelera Pime de Barcelona

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
Pimec i la Diputació de Barcelona han posat en marxa l'Oficina Accelera Pime de Barcelona, que compta amb la col·laboració de Smartech Cluster i la subvenció de Red.es, informa la patronal en un comunicat aquest dilluns.
L'objectiu de la iniciativa és acompanyar més de 900.000 professionals autònoms i pimes de la província en els seus processos de transformació digital.
Compta amb una xarxa de més de 70 oficines per tota la província, a més de les seus i delegacions de Pimec i els Centres Locals de Serveis a les Empreses.
Està previst fer més d'un centenar d'activitats grupals, que inclouen jornades presencials i virtuals sobre transformació digital, tallers especialitzats i trobades de 'networking' amb proveïdors tecnològics.
A més a més, es posaran a disposició dels empresaris eines d'autodiagnòstic de maduresa digital, recursos digitals i suport per accedir a ajuts i subvencions.