Pimec demana resoldre l'"atur estructural" i reformar el mercat de treball a Catalunya

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha valorat que les dades d'ocupació del mes de setembre no resolen "el problema de l'alt atur estructural" i ha demanat reformes estructurals del mercat de treball.

Així s'ha pronunciat en un comunicat aquest dimecres després de saber-se que l'atur va baixar a Catalunya en 4.060 persones al setembre (-1,21%) respecte a l'agost i que el nombre total de desocupats es va situar en els 331.930.

"Malauradament, les bones dades d'afiliació i l'esforç de les empreses per crear llocs de feina no són suficients", i ha dit que el creixement de l'economia catalana només serà possible si s'incorpora més treballadors.