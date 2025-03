Pimec demana recursos per garantir "una bona gestió" després del traspàs d'immigració a Catalunya

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -

Pimec ha celebrat l'acord entre el Govern central i Junts per traspassar les competències en immigració a la Generalitat de Catalunya, però creu necessari que vagi acompanyat dels recursos "per garantir una bona gestió", informa en un comunicat aquest dimecres.

L'entitat ha destacat que els fluxos migratoris afavoreixen les oportunitats a Catalunya i són necessaris per al mercat de treball, i ha apostat per afrontar el traspàs "de manera decidida per garantir un sistema eficient i eficaç".

Per això, ha defensat la subsidiarietat a l'hora de tenir en compte les diferents realitats dels territoris, des del marc competencial de les comunitats autònomes.

També ha reclamat "eficàcia administrativa" en la gestió dels fluxos migratoris amb l'objectiu d'aconseguir la celeritat que requereix el teixit empresarial.

Per abordar aquesta qüestió, Pimec acull a la seva seu la jornada 'Reptes i oportunitats en la gestió dels fluxos migratoris' el pròxim 12 de març.