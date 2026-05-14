Pimec demana prorrogar la rebaixa de l'IVA en els carburants davant un possible escenari advers

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Pimec considera que s'hauria de prorrogar la rebaixa de l'IVA en els carburants més enllà del 30 de juny davant la possibilitat que s'intensifiqui un escenari advers perquè "la moderació de l'IPC no elimina la pressió dels costos sobre les pimes".
La patronal ha reaccionat així, mitjançant un comunicat, a les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya del mes d'abril, que ha baixat fins al 3% respecte a un any abans, una dècima per sota respecte al març (3,1%), segons dades d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Així mateix, ha advertit que si el conflicte bèl·lic persisteix, caldrà vigilar els anomenats efectes de segona ronda, és a dir, el trasllat dels costos als preus finals en el conjunt de l'economia, com ja es comença a apreciar amb l'augment dels preus industrials.